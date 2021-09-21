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Происшествия21 сентября 2021 17:07

Директор техникума ушла в отставку после избиения студентки в Липецке

Зачинщиц драки намерены отчислить
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Директор Липецкого техникума общественного питания ушла в отставку после видео с избиением и травлей студентки. Кадры с издевательствами студенток над однокурсницей появились в соцсетях этим утром, 21 сентября, сам инцидент произошел 20 числа.

На записи три девушки, две из которых несовершеннолетние, оскорбляли, били, пинали, валили на пол и душили сокурсницу. Все происходило с молчаливого согласия толпы студентов порядка 12 человек, многие снимали на телефоны, но никто не вмешивался. Присутствовавший при экзекуции парень активно подначивал девушек.

Утром в техникум выехали сотрудники полиции, следственного комитета, управления образования и вице-губернатор региона. Губернатор отреагировал на видео в соцсетях, где написал, что студентов должны отчислить, по руководству – принять кадровые решения.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, директор техникума оставила свою должность. Сейчас педсовет занимается зачинщицами драки.