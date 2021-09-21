С похолоданием в Липецке стали чаще гореть чердаки и подвалы

С наступлением холодов и дождей в Липецке значительно залоснилось количество уличных пожаров. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, класс пожарной опасности понизили до 1 уровня. Ранее на возгорание мусора и сухой травы приходилось 70% всех пожаров, теперь менее 40%.

При этом с 13 по 19 сентября увеличилось количество пожаров в многоквартирных домах. Причем горят не квартиры, а чердаки подвалы. Пожарные уже несколько раз тушили мусор, старые вещи и даже интернет-кабель. В одном из таких пожаров на проспекте Мира пришлось эвакуировать людей. И только один раз горела квартира.

Спасатели просят жителе многоквартирных домов не захламлять чердаки, подвалы и подъезды. В случае ЧП звонить по телефонам: «01», «101» и «112».