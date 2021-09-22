Девушка пострадала в ДТП со сбежавшим водителем в Липецке

В ДТП пострадала девушка, водитель иномарки сбежал Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария произошла минувшим вечером, 21 сентября, на улице Алмазная в Липецке. Там пока неизвестный водитель «Форд Фокус» влетел в «Ладу Приору», за рулем которой была 26-летняя девушка. В аварии пострадала водитель «Приоры» – ее увезли в больницу, где оказали помощь и отправили домой. А водитель иномарки сбежал.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, за оставление места ДТП грозит штраф либо лишение прав до полутора лет или до 15 суток ареста.

Это была единственная авария с пострадавшими за сутки. ДТП без жертв зарегистрировали 25. За тот же период правила нарушили 3439 водителей. В большинстве случаев, 3001, это было превышение скорости. 6 человек сели за руль пьяными, 78 – забыли пристегнуть ремни безопасности.