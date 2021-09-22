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Общество22 сентября 2021 12:56

Транспортная полиция просит липчан не портить «искусством» вагоны

Железнодорожные составы страдают от граффити ежегодно
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Такое искусство, как граффити, каким бы красивым оно не было, чаще всего расценивается государством, как вандализм и порча имущества. И это не только в России. Как сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте, художества на вагонах караются по уголовным статьям 213 и 214 УК – хулиганство и вандализм. По этим статьям привлекают с 14 лет, максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.

Также вандалам и хулиганам придется возместить материальный ущерб. Если речь идет о несовершеннолетних, что материальная ответственность лежит на родителях. Кстати, в случае с железнодорожными вагонами сумма ущерба орт граффити немалая – более 150 000 рублей, чтобы перекрасить один вагон.

Транспортная полиция обращается и к родителям с просьбой рассказать детям об ответственности за порчу чужого имущества.