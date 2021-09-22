Банк Уралсиб снизил первоначальный взнос для ипотечных кредитов по двум документам до 20%

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Оформить ипотеку по двум документам с первоначальным взносом 20% можно при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также в рамках льготных госпрограмм («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»). Данная возможность доступна для всех категорий заемщиков, кроме собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для которых минимальный первоначальный взнос при оформлении по двум документам составляет 40%.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных предложений по ипотечному кредитованию. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

*Паспорт и второй документ на выбор заемщика: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, заграничный паспорт.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.