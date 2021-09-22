Пропавших под Липецком школьников нашли в заброшенном доме

В Липецкой области благополучно закончились поиски двоих пропавших школьников. Мальчики 12 и 14 лет исчезли 21 сентября в селе Баловнево Данковского района. Весь личный состав дансковской полиции и волонтеры «Поиска пропавших детей» искали подростков всю ночь. Обследовали село, прилегающую территорию и заброшенные строения.

В итоге детишек нашли сотрудники уголовного розыска этим утром, 22 сентября около 11.00. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подростки находились в заброшенном доме в одном из сел Данковского района.

Дети живы и здоровы, по предварительным данным, преступления против них не совершались. Теперь полиция будет выяснять причины и обстоятельства, по которым школьники сбежали из дома.