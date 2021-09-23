Под Липецком разбойники с ножом и в масках ограбили женщину-бармена

Грабителей в масках сразу поймали Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Разбойники напали ограбили бар в Липецкой области. Все произошло 21 сентября в городе Данкове. Двое мужчин в масках ворвались в питейное заведение на улице Карла Маркса вечером. В этот момент в помещении была только 37-летняя женщина-бармен.

Один из налетчиков достал нож и прижал перепуганную женщину к стене, второй в это время пошел доставать выручку из кассы. Добычей дерзких разбойников стали 5525 рублей – на записи с камеры наблюдения видно, как налетчик выгребает из кассы мелочь.

Замаскированных бандитов мгновенно вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска по «горячим следам». Грабители даже не успели все потратить. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались жители Данкова 35 и 23 лет. Оба имеют судимости за грабежи и драки.

Итог: 5500 рублей и 25 р мелочью в обмен на 10 лет колонии, именно столько грозит рецидивистам за групповой разбой по части 2 статьи 162 УК.