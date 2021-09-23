Под Липецком «Лада-Гранта» сбила 45-летнюю женщину на пешеходном переходе

Смертельное ДТП случилось 23 сентября в половине первого ночи в Ельце на трассе М-4 «Дон». Как пояснили в УМВД по Липецкой области, 58-летний водитель «Лады-Гранты» на регулируемом пешеходном переходе сбил 45-летнюю женщину. Она пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончалась в больнице.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 3460 нарушений ПДД. За управление в состоянии алкогольного опьянения привлекли к ответственности семь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58. В общей сложности на дорогах региона зафиксировали 24 случая столкновения машин.