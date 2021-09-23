Липчанин нанял коллекторов, которые поставили на счетчик и ограбили его самого

В Липецке будут судить за грабеж и вымогательство троих наемных коллекторов, жертвой которых стал сам наниматель. Причем одному из сборщиков долгов нет 18 лет.

Поучительная история приключилась в феврале 2020 года м 25-летним парнем, который нанял вышибал, чтобы те заставили знакомого вернуть ему долг в 12 000 рублей. Но помощь наемников не потребовалась, так как должник сам вернул все деньги. Но коллекторам это уже было неважно. По факту не оказав никаких услуг, бравые ребята потребовали от «работодателя» все равно заплатить им за беспокойство.

За свои «труды» вымогатели захотели 20 000 рублей. Для убедительности использовали электрошокер. Более того, у парня забрали машину, на которой все трое, выдвинув требования, уехали.

Дело возбудили по двум статьям: групповое вымогательство и грабеж. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, один из фигурантов не признал вину, а соучастники раскаялись. Дело передали в суд.