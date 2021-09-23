Танцевавшая перед жертвами ДТП липчанка на BMW попала под уголовную статью

История с танцующей на дороге дамой на BMW в Липецке получила печальное продолжение. Авария с участием немецкого авто и «Сузуки» произошла 21 июля на Краснозаводской улице, где 31-летняя дама вырулила на встречную и протаранила иномарку, в которой ехала семья с ребенком. Сразу после ДТП женщина устроила на дороге танцы. Пока скорая забирала лежавших на дороге жертв аварии, женщина плясала и ругалась матом. От медосвидетельствования водитель BMW отказалась, также выяснилось, что ранее ее штрафовали за пьяную езду.

К несчастью, в аварии сильно пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по оценке судебно-медицинской экспертизы, пострадавшему в ДТП мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

На основании данного заключения за пьяное ДТП с тяжкими последствиями в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Теперь пляшущей даме грозит до 7 лет колонии.