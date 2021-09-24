День на свободе: липчанин ограбил девушку, как только вышел за ворота тюрьмы

В Липецкой области ушлый рецидивист ограбил девушку, как только вышел из тюрьмы. Преступление произошло в Елцье у административного здания на улице Коммунаров, мимо которого проходила 20-летняя девушка. На ее беду там же прогуливался 29-летний судимый за разбой житель Липецка. Мужчина только вышел из колонии и решил прогуляться по Ельцу, пока ждал автобус в Липецк.

Наслаждаясь долгожданной свободой и строя планы на вольную жизнь, вчерашний арестант заметил, как у прохожей проступает телефон в кармане. Девушка ничего не успела заметить, только почувствовала, как из кармана кофты кто-то вынул смартфон. Повернула голову и увидела убегающего мужчину, попыталась догнать, но безуспешно. Ельчанка вернулась в общежитие и вызвала полицию с телефона знакомой. Потерпевшая хорошо запомнила грабителя и смогла подробно описать его приметы.

Ловкача задержали в тот же день патрулировавшие улицы сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемый во всем сознался и пояснил, что телефон собирался продать.

Дело возбудили по статье 161 УК – грабеж, мужчина задержан, ему грозит новый срок до 4 лет.