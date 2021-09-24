Водитель автобуса сбил пенсионерку под Липецком

ДТП на проспекте Победы в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием автобуса произошло в четверг, 23 сентября, в Ельце. Там на Советской улице 58-летний водитель «ПАЗа» на пешеходном переходе без светофора сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу.

Еще один пожилой человек пострадал вечером, около 20.00, в Данкове. На улице Зайцева 34-летний мужчина на «Дэу-Нексии» сбил 74-летнего пенсионера, который ехал на велосипеде в попутном направлении. Велосипедист в больнице. Предварительная причина ДТП – неверный выбор дистанции.

А в Липецке днем на проспекте Победы 47-летняя женщина на «Фольксвагене» въехала в «Рено», за рулем которого была 34-летний мужчина. Пострадал водитель второй иномарки, но до госпитализации дело не дошло. Причина – нарушение очередности проезда.

Всего по данным ГИБДД региона за сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 3 человека. ДТП с материальным ущербом и без пострадавших зарегистрировали 26.