В Липецке сократили количество автобусов на маршруте до закрытой улицы 50 лет НЛМК

Липчане начали жаловаться в городской департамент транспорта на график работы автобусы №302, которые возят пассажиров от улицы Доменщиков на Соколе, через цент города и к закрытой на ремонт улице 50 лет НЛМК в район магазина «Метро». Пассажиры сообщили, что 302-й ходит слишком редко и автобус приходится ждать дольше обычного.

В ходе проверки информация подтвердилась. Перевозчика, который обслуживает маршрут, вызвали в департамент. Оказалось, что у предпринимателя проблемы с кадрами – не хватает водителей автобусов.

В итоге график решили скорректировать с учетом пожелания пассажиров и возможностями перевозчика. Как сообщили в пресс-службе мэрии, количество автобусов на маршруте сократили, при этом снизили интервал между ними. Теперь автобусы ходят каждый 16 минут. Новое расписание начало работать уже с этого дня, 24 сентября.