Пожар в квартире в Липецке начался из-за старого телевизора

Старый телевизор стал причиной пожара в квартире Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, за минувшие сутки, 23 сентября, на территории региона зарегистрировали два пожара. Один из них произошел вечером в 10-этажном доме № 13/2 на улице Звездной.

Там в квартире замкнул и загорелся старый телевизор. На место выезжали сотрудники 4 отделения МЧС с автолестницей. К счастью, все потушили быстро, никто не пострадал, эвакуация люде не потребовалась. Сгорел только сам телевизор. Причина пожара – короткое замыкание.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Липецкой области выезжали на помощь 23 раза. Также сотрудники МЧС обошли 1168 домов и квартир, проинструктировали 1730 человек, раздали 1752 памяток и листовок.