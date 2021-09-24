В Липецке собрали и вывезли на помойку «прилавки» стихийного рынка

В Липецке принудительно разобрали стихийный рынок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке уже не первый год идет борьба с нелегальной торговлей. Очередной рейд по стихийным рынкам сотрудники городского управления потребительского рынка и полицейские. Наиболее популярное место нелегальной торговли в Липецке – район проспект Мира.

Проверяющие разобрали все импровизированные прилавки – деревянные ящики, поддоны и картонные коробки, которые днем используют для выкладки товара. На место подогнали технику, собрали все «витрины» на мусор.

В Липецке прошел рейд по нелегальной торговле Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

А администрации города напомнили, что такая торговля запрещается не только из экономических соображений и законодательства – это опасно для здоровья. Зачастую в таких местах не соблюдаются даже элементарные санитарные нормы и никто не может гарантировать качество продуктов.

Также рейд прошел на площади Франценюка, проспекте Победы и на улице Космонавтов. Всего составили 8 протоколов, предпринимателям теперь грозит штраф от 1000 до 3500 рублей, в случае повторного нарушения – до 5000.

Для желающих продать овощи с собственного огорода есть альтернатива – городские ярмарки. Узнать, где они находятся и как попасть туда со своим товаром, можно по телефонам управления потребительского рынка: 23-96-41 и 23-96-45.