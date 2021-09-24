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Общество24 сентября 2021 18:27

Под Липецком сельхозпредприятие заплатит 1,5 млн рублей за нанесенный экологический ущерб

Компания занималась незаконным сбросом сточных вод
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что АО «Куриное царство» незаконно сбрасывало сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. Размер ущерба, причиненного плодородным почвам вследствие ухудшения их качества, составил 1 580 516 рублей.

В отношении предприятия и должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель). Их оштрафовали в сумме на 72 тысячи рублей. Кроме того, четверых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Поскольку предприятие в добровольном порядке не возместило экологический вред, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с АО «Куриное царство» в доход бюджета Задонского района материального ущерба, причиненного экологическим правонарушением, - добавили в облпрокуратуре.

Суд удовлетворил требование.