Под Липецком сельхозпредприятие заплатит 1,5 млн рублей за нанесенный экологический ущерб

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что АО «Куриное царство» незаконно сбрасывало сточные воды на земли сельскохозяйственного назначения. Размер ущерба, причиненного плодородным почвам вследствие ухудшения их качества, составил 1 580 516 рублей.

В отношении предприятия и должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель). Их оштрафовали в сумме на 72 тысячи рублей. Кроме того, четверых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Поскольку предприятие в добровольном порядке не возместило экологический вред, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с АО «Куриное царство» в доход бюджета Задонского района материального ущерба, причиненного экологическим правонарушением, - добавили в облпрокуратуре.

Суд удовлетворил требование.