Кому в Липецке отключат холодную воду и электричество 27 сентября

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за проведения ремонтных работ часть липчан останется без холодной воды 27 сентября. Ресурсоснабжающие организации ограничат подачу с 10.00 до 20.00 по адресам:

- ул. Союзная,1г, 2б, 3, 5, 5а;

- ул. Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

- частный сектор: ул. Союзная, ул. Неделина,7, пр. 60 лет СССР, 13, 19, 19а; ул. Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49.

Кроме того, в понедельник пройдут работы на сетях электроснабжения. Без электричества останутся:

- с 9:00 до 14:00 частный сектор ул. Передельческая;

- с 14:00 до 17:00 ул. Физкультурная, 1 - 15, ул. Моршанская, 1 – 16.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.