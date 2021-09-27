Два школьника на мопеде угодили под машину в Липецке

По данным ГИБДД региона, за прошедшие трое суток, с 24 по 26 сентября, на дорогах Липецкой области в 15 ДТП пострадали 18 человек и один скончался. Среди пострадавших были подростки и дети.

Так минувшим вечером, 26 сентября, в Липецке попали в аварию два 14-летних школьника на мопеде. ДТП случилось в 21.00 на улице Боровая, где мопед с подростками влетел в автомобиль «Тойота», за рулем которого был 27-летний водитель. Оба школьника попали в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение правивл расположения на проезжей части.

Еще один ребенок пострадал в тот же день в Ельце. На улице Октябрьская 18-летний парень на ГАЗе въехал в «Ладу Приору» с 66-летним водителем. Пострадали оба водителя и 5-летняя девочка в «Приоре». Причина – нарушение очередности проезда.