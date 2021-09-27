В Липецке 280 домов остались без газа на четыре часа из-за упавшего дерева

Сильный ветер поднялся в Липецке в минувшее воскресенье, 26 сентября, порывы достигали 14 метров в секунду, что стало причиной многочисленных происшествий. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, спасатели получили 5 сообщений об упавших деревьях и ветках.

Наиболее крупное ЧП случилось в 16.30 в Сселках, где рухнувшее дерево повредило газовую трубу. Из-за этого без газа остались 280 домов на трех улицах – Ленина, Кирова и Сокольская. На место срочно отправили сотрудников АО «Газпром газораспределение Липецк», подачу газа восстановили в 20.30.

Кроме этого упавшие деревья повредили три автомобиля на трех адресах: ну улице Неделина, Космонавтов и в 15 микрорайоне. Также дерево упало у подъезда дома №15 на Шевченко.

Липчан снова просят не оставлять машины под деревьями и проводами во время сильного ветра. В случае ЧП сразу звонить в службу спасения «112».