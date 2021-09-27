В Липецке задержали напавшего на зеркало в лифте мужчину с ножом

Странный инцидент произошел ночью 26 сентября в доме №7 на Елецком шоссе в Липецке. Там в обзор камеры лифта попал агрессивный хулиган, который напал с ножом на свое отражение в зеркале.

На записи видно, как в лифт входит странный мужчина с ножом и начинает драться с зеркалом, что-то эмоционально выкрикивая. После публикации видео в соцсетях, местные серьезно обеспокоились, опасаясь за собственную безопасность. Ведь случайному человеку, который в этот момент мог оказаться в лифте, грозила опасность.

Смотреть видеосюжет Мужчина с ножом разбил лифт в Липецке

Местная управляющая компания заявила в полицию. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, гражданина установили и доставили в отдел полиции №2, им оказался 36-летний житель того же дома.

При задержании мужчина вел себя неадекватно, поэтому полиции пришлось передать его медикам. Пока составили протокол по административной статье 20.1 КоАП – мелкое хулиганство. Но проверка продолжается, в зависимости от суммы ущерба, мужчине могут вменить еще одну статью за порчу имущества.

Личность оказалась в полиции известная, на него ранее уже поступали жалобы за неадекватное поведение, поэтому в отделение он поехал не первый раз.