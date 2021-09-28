Очередной буйный хулиган в Липецке напал на витрины стадиона

В Липецке задержали очередного буйного хулигана. Неадекватного мужчину заметили в минувший понедельник, 26 сентября, на территории стадиона на улице Карла Маркса. В полицию обратились очевидцы и сообщили, что на территории спорткомплекса находится посторонний человек, который пытается разбить стеклянные витрины.

На место сразу выехал наряд ППС и сотрудники вневедомственной охраны. Хулигана задержали и доставили в отдел. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался ранее судимый и неоднократно караемый по административным статьям 41-летний мужчина. На момент задержания хулиган был пьян и вел себя агрессивно.

На буйного составили очередной протокол за мелкое хулиганство – часть 1 статьи 20.1 КоАП. Сейчас ему грозит штраф или 15 суток ареста. Еще полиции предстоит определить сумму ущерба.

За день до этого инцидента мужчина с похожим неадекватным поведением набросился с ножом на зеркало в лифте многоквартирного дома. Ему вменили аналогичную статью и также идет проверка по сумме ущерба. Кроме того, хулигана из лифта из-за невменяемого поведения пришлось передать врачам.