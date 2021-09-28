В Липецке ищут пропавшего после занятий подростка

В Липецке полиция ищет сбежавшего с занятий подростка. По данным УМВД области, 15-летний парень вышел из образовательного учреждения днем 27 сентября, около 14.00. Домой парнишка не пришел и на занятия не возвращался. В полиции отметили, что подросток ранее уже неоднократно уходил из дома.

Пропал подросток Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Приметы пропавшего: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые.

Особые приметы: родинка у правого виска, за правым ухом есть шрам в 1.5 сантиметра.

Был одет: короткая ярко-красная куртка, темно-синие брюки и черно-белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел подростка после исчезновения, знает, где он находится или обладает любой важной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02, 112, горячая линия МВД в Липецкой области – (4742) 22-15-41, УМВД России по Липецку – (4742) 25-91-11, (4742) 25-92-98.