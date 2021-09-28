После коронавирусной инфекции скончалась известная липецкая журналистка

Не стало известной липецкой журналистки Фото: Личная страница Вконтакте

Известная журналистка скончалась в Липецке в результате коронавирусной инфекции. Бывший начальник отдела областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи ушла из жизни 27 сентября, в больнице.

Татьяна Левина попала с коронавирусом в больницу 19 сентября, там же в больнице она встретила свой 51-й день рождения.

– Если бы был конкурс на самый оригинальный день рождения, я бы победила, – шутила Татьяна в больнице.

К несчастью, болезнь побороть не удалось. Татьяна Левина проработала в профессии много лет – позитивный, отзывчивый человек и грамотный профессионал. Поднимала острые для региона темы, занималась общественной деятельностью. Последние годы работала в Союзе строителей.

Коллектив «Комсомольской правды в Липецке» выражает соболезнования родным и друзьям погибшей.