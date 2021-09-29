В Липецке грозит 12 лет мотоциклисту, который сбил насмерть женщину и сбежал

В Липецке расследовали дело о смертельном ДТП со сбежавшим мотоциклистом на улице Первомайской. Трагическая авария произошла вечером, 29 июля, не зоне пешеходного перехода. 27-летний парень на мотоцикле «Хондна» на огромной скорости сбил 42-летнюю женщину. После аварии мотоциклист сбежал, а женщина погибла. У нее остались двое малолетних детей.

Очевидцы запомнили приметы водителя мотоцикла и сообщили в полицию, поле чего парня задержали. Дело возбудили по части 4 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть, сопряженное с оставлением места аварии. Мотоциклисту грозит от 5 до 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, родственники погибшей подали иск о взыскании морального вреда, на имущество мотоциклиста наложили арест.