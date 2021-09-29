Из-за прокладки труб в центре Липецка отопление отключать не будут

На проспекте Победы в Липецке начинают укладывать трубы отопления. Ранее энергетики раскопали и достали старые трубы, теперь укладывают новые. Замена 300 метров труб обойдется в 36.3 млн рублей.

Как известно, отопительный сезон стартовал в городе раньше, но ремонтные работы на подачу тепла не повлияют. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы никак не влияют на отопление в подключенных к этому участку домах. На время ремонта тепло будет подаваться по резервной схеме.

– «В последнее время здесь регулярно случались повреждения, вызванные износом теплосети. Чтобы избежать таких ситуаций в отопительный период и не рисковать благополучием наших клиентов, мы решили провести ремонт», – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило.

После ремонта, порывов и отключений в этом районе должно стать меньше.