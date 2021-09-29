До наступления морозов в Липецке отремонтируют еще 11 улиц

Несмотря на конец сентября ремонт дорог в Липецке в самом разгаре. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в порядок приведут еще 11 улиц. Две из них, Белана и Волгоградскую, уже отремонтировали. На все выделили 100 миллионов рублей из бюджета области.

На отремонтированных успели уложить более 21 000 квадратных метров асфальта. Там скоро отберут пробы и проверят в лаборатории качество выполненных работ - -плотность асфальта, толщина, водонасыщение и другие показатели.

Сейчас ремонтируют 6 улиц: Невского, Талалихина, Фанерной, проезд Каштановый и переулок Трамвайный, где уложили выравнивающий слой асфальта. После экспертиза начнут укладывать верхний слой. На Громовой снимают старый асфальт и укладывают бортовые камни.

Остаются улицы Энгельса, Дарвина и также отрезок Грязинского шоссе между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая жизнь». Там ремонт начнется в ближайшие дни. Власти отмечают, что подрядчики должны все успеть до наступления морозов.