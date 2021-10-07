В пятницу в Липецке отключат холодную воду и отопление

В некоторых районах Липецка отключат холодную воду и отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 8 октября, в Липецке отключат тепло и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без отопления останутся жители улиц Гайдара, 2, 2а, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 25; Амурская, 2, 4, 5; Нахимова, 6, 8, 8а, 10, 14; переулка Луначарского, 4; Ушакова, 1, 3, 5.

Также с 10 утра до 8 часов вечера в некоторых районах города не будет холодной воды. На этот период времени краны пересохнут по улицам Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7-13, 11а, 12а, 13а, 15, 15а, 17-23, 17а, 20а, 22, 22а, 24а, владение 24, 21а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16; Гайдара 1а, 2, 2а, 2б, 2б/2, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Луначарского, 1а, 3-5, 6а; Нахимова, 6, 8, 8а, 10, 14; Амурская, 2, 4, 5; Депутатская, 80, 81, 83; проспект 60 лет СССР, 13, 15а, 17, 19, 19а; проспект Победы, 29, 47, 47а, 49, 51, 51а ,51/1-3, 53, 55, 57; проезд Колхозный, 1.

Также воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Депутатская, Чкалова, Воровского, Володарского, переулок Вишневый, Верещагина. Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.