Липчанин устроился продавцом в магазин, чтобы воровать новые телефоны

В Липецке полицейские задержали предприимчивого рецидивиста, который придумал «хитрую» схему для криминального дохода на рабочем месте. 20-летний, ранее уже судимый, парень нашел объявление по трудоустройству и устроился продавцом в магазин сотовых телефонов и комплектующих.

Новый работник решил не ограничиваться одной зарплатой и практически сразу принялся воровать товар. По данным полиции, за три дня, с 15 по 18 сентября, парень вынес из магазина 7 сотовых телефонов. Он просто дожидался конца рабочего дня, забирал с витрины понравившийся смартфон и сдавал в комиссионный магазин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, сумма ущерба составила 126 000 рублей, 50 из которых вор успел потратить. Сданные телефоны изъяли. Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража со значительным ущербом. Рецидивисту грозит до 5 лет.