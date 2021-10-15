Две женщины за рулем пострадали в аварии на трассе «Дон» под Липецком

В ДТП пострадали три человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла в минувший четверг, 14 октября, на трассе М4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 24-летней девушки и «Киа» с 35-летней женщиной за рулем. От сильного удара оба автомобиля искорежило до неузнаваемости. В аварии пострадали обе дамы, а также 63-летняя пассажирка иномарки. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительная причина ДТП – выезд на встречную полосу.

Кроме этого в Краснинском районе днем на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 62-летний водитель мопеда влетел в «Шевроле-Ниву» с водителем того же возраста. Скутериста увезли в больницу.

В самом Липецке вечером, около 18.30, на Московской улице 27-летняя девушка за рулем «Рено» сбила вне пешеходного перехода 71-летнюю пенсионерку. Пешеход в больнице.

Всего за сутки на дорогах региона в трех ДТП пострадали пять человек.