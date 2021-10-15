Коронавирус в Липецкой области: 300 новых зараженных COVID-19 за сутки

За сутки, 14 октября, коронавирусом в Липецкой области заразились ровно 300 человек. По данным оперативного, за тот же период в регионе умерли 13 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». При этом выздоровели 239 человек, что значительно меньше количества зараженных за день.

По оперативным данным регионального Роспотеребнадзора, с начала пандемии COVID-19 в Липецкой области заболели 57018 жителей. Показатель заболеваемости на данный момент составляет 5004,3 случая на 100 000 населения.

Медики убедительно просят соблюдать меры профилактики, включая социальную дистанцию, использовать средства защиты и не пренебрегать вакцинацией.