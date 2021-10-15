Несовершеннолетнего угонщика в Липецке вычислили по оплате бензина на АЗС

Несовершеннолетнего угонщика вычислили в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вычислили подростка, который додумался заехать на заправку на угнанной машине. «ВАЗ-21074» пропал у 73-летнего пенсионера вечером 4 октября в селе Доброе. Разбираясь в обстоятельствах, прибывшие на место полицейские выяснили, что на момент угона в машине почти не было бензина. А значит угонщик либо бросил машину неподалеку, либо где-то раздобыл топливо и продолжил путь.

Логика привела полицию на одну из АЗС. Там и выяснилось, что указанную «семерку» заправили на 500 рублей, причем деньги перевела на карту сотрудника АЗС некая барышня из Липецка. Так по цепочке 17-летнего угонщика и вычислили.

Парень воспользовался тем, что владелец забыл закрыть машину. Заправившись за счет барышни, он доехал до Липецка немного погостил и двинулся обратно. Причем ехал полями, чтобы не попасться сотрудникам ДПС.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подросток неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи. На этот раз дело возбудили по 166 статье УК – угон. Парню грозит до пяти лет.