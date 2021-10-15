В Липецке расследовали тяжелую травму рабочего завода по производству холодильников

Тяжелый несчастный случай с инженером произошел 9 сентября на заводе по производству холодильников в Липецке. Как сообщает пресс-служба областной инспекции труда, инженер по наладке «Индезит Интернэшнл» получил травму во время диагностики неисправности автоматической линии изготовления дверей. Во время работы в опасной зоне кто-то запустил линию и сотрудника прижало к рабочему столу манипулятором.

В ходе расследования инспекторы установили, что на производстве не продумали технические решения для безопасного ремонта, не установили границы опасных зон, не выставили ограждения и предупреждающие надписи. Также руководство не отработало взаимодействие ремонтников и работников, отвечающих за пуск линии.

Ответственных нашли и привлекли по административным статьям. Материалы расследования направили в прокуратуру.