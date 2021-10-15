За полтора месяца специалисты 900 раз пробивали засоры в домах Липецка

Чаще всего засоры образуются по вине липчан Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

С 1 сентября по 14 октября бригады специалистов 900 раз выезжали на устранение засоров в дома Липецка. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", самая частая причина засоров - халатное отношение граждан к коммунальным сетям.

Липчане постоянно выбрасывают в унитазы бытовой мусор, пластик, средства личной гигиены. Все эти предметы, оседая в коллекторе, приводят к закупорке канализации. Засоры портят не только оборудование, но и всю сеть водоотведения. Результат плачевный - забитый унитаз и зловонные реки по тротуарам города.

Энергетики просят липчан ничего не выбрасывать в унитазы, бережно относиться к трубам. Система канализации предназначена только для жидких бытовых отходов. В противном случае засор неизбежен.