В субботу в Липецке массовое отключение холодной воды в частном секторе

В субботу в Липецке массовое отключение воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 16 октября, в некоторых районах Липецка отключат воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №22 по улице Комсомольская.

Холодной воды не будет с 10 утра до 8 часов вечера в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Софьи Ковалевской, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Партизанская, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Новоселов, Лобачевского, Спартака, Ильича, переулки Театральный 1-ый; Театральный 2 -ой; Парковый, Садовый, Моторный, Моторный 2-ой, Линейный, Сосновый.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Школьная, 24; Котовского, 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Комсомольская, 22; Фурманова, 23а, 23/3, 27, 32, 34а, 36, 37, 41, 45, 47, 44, 43, 59б, 59а, 59в, 53, 53а, 51вл, 63 ст.1, 30а, 2б, владение 2а. А также в частном секторе: улицы Кооперативная, Верхняя, Комсомольская, Чаплыгина, Школьная, Шмидта, Кочубея, Котовского, Крымская, 2-ая Крымская, Чкалова, Кирова, Пригородная, Фурманова, Кленовая, Дорожная, Зареченская, Лесопарковое хозяйство, переулок Джамбула, Дубинина, Морозова.

Подробности можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.