Под Липецком столкнулись грузовик и кран: есть пострадавшие

В Липецкой области столкнулись МАН и автокран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту субботу, 16 октября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. На 369 км федеральной дороги М-4 в сторону Воронежа столкнулись грузовик МАН и автокран.

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика не учел дистанцию и врезался в кран, который ехал впереди. За рулем автокрана находился 46-летний мужчина. От удара машины вынесло с проезжей части, но, к счастью, не перевернулись. Задняя часть автокрана выбила лобовое стекло кабины грузовика.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, пострадал водитель МАНа. Его с травмами госпитализировали.

Липчан просят быть внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".