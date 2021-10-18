«Открытие» усовершенствовал систему электронного документооборота

Новый функционал позволит значительно экономить ресурсы - как банку, так и клиенту.

В «Открытии» появилась возможность отправки электронных счетов-фактур в личный кабинет клиента. Отметим, что ежемесячно для клиентов готовится примерно 4,5 тысячи бумажных оригиналов счетов-фактур. Нововведение поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС.

Сотрудник банка теперь может сформировать электронные счета-фактуры - первичную, корректированную и исправительную - в формате xml и отправить клиенту в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка в системе электронного документооборота «Диадок». Клиент же получает возможность без посещения офиса на своем рабочем месте, в кратчайшие сроки получать электронные счета-фактуры в формате XML по стандартам Федеральной налоговой службы.

В планах ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, который может быть использован для обмена любыми документами, в том числе документами свободного формата.