COVID-19 в Липецкой области за сутки заболели 312 человек

В Липецкой области снова отмечается рекордное количество зараженных COVID-19 за сутки. По оперативным данным за минувшие сутки, 17 октября, в регионе выявили 312 новых случаев заражения коронавирусом. Среди других регионов Черноземья более сложная ситуация по коронавирусу только в Воронежской области – 676 зараженных в сутки.

Выздоровели за тот же период в Липецкой области 254 человека, 13 человек – скончались.

По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 18 октября, с начала пандемии в COVID-19 в Липецкой области переболели 57949 человек. Показатель заболеваемости составляет 5086,1 случая на 100 тысяч населения.

Медики снова напоминают о важности вакцинации и соблюдении мер безопасности: социальная дистанция, дезинфекция, маски и перчатки.