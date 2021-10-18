Под Липецком пострадал водитель перевернувшегося внедорожника «Тойота»

В ДТП пострадал водитель внедорожника Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария с внедорожником произошла этим утром, 18 октября, в Липецкой области. Водитель внедорожника «Тойота Лэнд-Крузер» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения «112». На место выезжали сотрудники одного отделения спасателей. Автомобиль получил серьезные повреждения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ДТП пострадал один человек – водитель.

Кстати, всего за неделю, с 11 по 17 октября, спасатели и пожарные выезжали на происшествия 277 раз, среди них 71 пожар, 4 ДТП и два происшествия на воде. Непосредственно в выходные, 16 и 17 октября, зарегистрировали 25 пожаров и одно ДТП с привлечением спасателей.