Из психоневрологической больницы под Липецком пропал пациент в пижаме

Парень пропал из лечебницы ночью Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области полиция, волонтеры и врачи ищут пациента, пропавшего из психоневрологической больницы. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 23-летний Александр Карпов ушел из «ЛОПНБ» в селе Плеханово Грязинского района минувшим вечером, 17 октября. Он вышел из больницы примерно в 23.40, с тех пор парня никто не видел.

Приметы Александра: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см,, волосы короткие русые.

Был одет: в синюю пижаму, белые носки и черные сланцы.

Волонтер предупреждают, что парень может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Просьба ко всем, кто видел Александра после исчезновения или знает о его возможном месте нахождения, сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8(4742)37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru