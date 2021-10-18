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Общество18 октября 2021 14:29

В Липецке более 800 школьников перевели на дистанционное обучение из-за карантина

Болеют около 4,5 тыс. детей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на этот понедельник, 18 октября, на карантине находятся учащиеся 31 класса из 17 школ Липецка. Всего на дистанционное обучение перевели 807 школьников. В городском департаменте образования заверили, что методики дистанционного формата обучения отработали в прошлом году, поэтому на усвоение материала такая мера не повлияет. Классов, закрытых на карантин из-за коронавируса, нет.

Напомним, что на карантин отправляют классы, в которых заболеваемость ОРВИ превысила 20%. Занятия продолжаются, но уже в онлайн-форме. Если через неделю ситуация нормализуется, что школьники вновь садятся за парты.

По информации пресс-службы мэрии, ни одна из 65 школ города полностью не закрыта на карантин. На больничном находятся 4,5 тыс. детей - менее 8% от общего количества учеников. Также болеют 7,6% педагогов. В детских садах эпидемиологическая ситуация стабильная.