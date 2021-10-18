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Происшествия18 октября 2021 15:40

Ребенок, захлебнувшийся в бассейне детского сада в Липецке, в крайне тяжелом состоянии

К проверке инцидента подключилась прокуратура
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в бассейне детского сада произошло несчастье

В Липецке в бассейне детского сада произошло несчастье

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 18 октября, в Липецке в детском саду №134 произошло несчастье. Во время занятий по плаванию ребенок наглотался воды.

По данным пресс-службы мэрии, в бассейне, наполненном водой на 45 см, тренировалась группа из 12 детей. Когда малыши стали выходить, инструктор заметила, что один мальчик лежит в воде. Она бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую. Дожидаясь медиков, женщина делала ребенку искусственное дыхание. Затем пострадавшего передали врачам.

В настоящее время ребенок в больнице. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. Городской департамент образования начал внутреннюю проверку в учреждении.

- Будем сотрудничать с правоохранительными органами, - пояснили в департаменте. - Собирать доказательную базу. Виновных лиц, в том числе если будет установлен факт халатности, привлекут к ответственности.

Как сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева, по поручению прокуратуры региона прокуратура Левобережного района начала проверку