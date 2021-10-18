Во вторник в Липецке отключат холодную и горячую воду

В Липецке во вторник отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 19 октября, в Липецке ожидается отключение воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители села Сселки по улице Ракитная, 2.

Холодной воды не будет с 10 утра до 8 часов вечера по адресам: улицы Стаханова, 28, 28а, 28б; Спиртзаводская, 1, 1а-в, 10, 12; Фурманова, 23а, 23/3, 27, 32, 34а, 36, 37, 41, 43-45, 47, 59а-в, 53, 53а, 51вл, 63ст.1, 30а, 2б, вл.2а.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Фурманова, Дорожная, Кленовая, Зареченская, Лесопарковое хозяйство, а также в Сселках - улицы Кирова, Ракитная, 2.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.