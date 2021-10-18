Следователи проводят проверку после инцидента в детсаду Липецка, где в бассейне захлебнулся ребенок

Следственный комитет проводит проверку после инцидента в детсаду Липецка, где в бассейне захлебнулся ребенок Фото: Юлия КЛЮЕВА

К расследованию обстоятельств инцидента в детском саду №134 Липецка присоединились следователи. Напомним, в этот понедельник, 18 октября, в бассейне учреждения захлебнулся ребенок. В когда занятия, когда малыши начали выходить, инструктор увидела, что один из мальчиков лежит в воде. Она вытащила его на поверхность, делала искусственное дыхание пока ехала скорая. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время ребенок находится в коме.

Проверку начал городской департамент образования, а также прокуратура Левобережного района. Мэрия взяла расследование на особый контроль.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, Следственный отдел по Левобережному округу Липецка проводит доследственную проверку по данному факту. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников детского сада. Действиям ответственных лиц учреждения дадут правовую оценку.