Роспотребнадзор ищет дольщиков, которые не получили в срок свои квартиры в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Роспотребнадзор по Липецкой области просит откликнуться дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок. Управление собирает группу граждан, чтобы предъявить иск ООО Специализированный застройщик "25 Этаж".

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, есть информация, что застройщик не передал квартиры липчанам в срок, который указан в договоре. Согласно законодательству, организация должна выплатить дольщикам неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Чтобы предъявить иск, нужно не менее 21 человека. В настоящее время в управление обратилось только 10 пострадавших. Тех, кто хочет присоединиться, просят обратиться в отдел защиты прав потребителей по телефонам 30-88-66, 30-88-52. Кстати, в Роспотребнадзор могут обратиться липчане пострадавшие от других застройщиков.