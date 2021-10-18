Во вторник в Липецке +9 градусов, ночью заморозки

В Липецке опускается температура Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 19 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью возможны заморозки - от -2 до +3 градусов. Местами дожди.

В светлое время суток в регионе столбик термометра максимум поднимется до +9 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Повсеместно небольшие дожди. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 744 мм рт.ст.

В среду, 20 октября, в Липецке тоже будет холодно. Ночью около 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется лишь до 6 градусов выше ноля. Синоптики прогнозируют облачную погоду, в темное время суток кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 7-8 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 752 мм рт.ст.