В Липецкой области автоинспекторы будут ловить водителей, нарушающих ПДД при выезде на встречную полосу

Липецкие автоинспекторы будут ловить водителей, нарушающих ПДД при выезде на встречную полосу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие автоинспекторы снова выходят в рейд. На этот раз они будут ловить водителей, которые, выезжая на встречную полосу, нарушают Правила дорожного движения.

Мероприятие пройдет с 19 по 21 октября. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушения в усиленном режиме, в том числе используя форму скрытого контроля движения с фото и видеофиксацией.

В пресс-службе регионального УГИБДД напоминают, что в соответствии со ст.12.15 КоАП РФ нарушителям, которые выезжают на встречку игнорируя ПДД, грозит 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение прав на срок до 1 года. Липецких водителей просят совершать опасный маневр только в местах, где это разрешено Правилами и будучи полностью уверенными в его безопасности.