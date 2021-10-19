Под Липецком 2 иномарки вылетели и кювет и перевернулись: есть пострадавшие

В Хлевенском районе Липецкой области "Тойота" вылетела в кювет и перевернулась Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области водители 3 335 раз нарушили Правила дорожного движения. В некоторых случаях это привело к серьезным последствиям.

Так, в минувший понедельник, 18 октября, на улице Игнатьева в Липецке "Шкода" врезалась в стоящие ВАЗ-2115 и "Ауди". 41-летнего водителя первой иномарки госпитализировали. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, причина столкновения - нарушение бокового интервала.

На трассе "Дон" Задонского района "Мицубиси" вылетела в кювет и перевернулась. 59-летняя автоледи не справилась с управлением. В ДТП пострадали сама женщина и ее пассажирки 59 лет и 81 года. Всех их госпитализировали с различными травмами. Предварительная причина аварии - нарушение правил расположения на проезжей части.

В Хлевенском районе вылетела в кювет и перевернулась "Тойота". 72-летнего водителя с травмой доставили в больницу.