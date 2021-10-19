Присяжные признали виновной липчанку, которая до смерти забила мужа лейкой от душа

Липчанку, которая до смерти забила мужа лейкой от душа, присяжные признали виновной. В Советском районном суде Липецка вынесли вердикт по данному уголовному делу. Напомним, 61-летней женщине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека - ч.4 ст.111 УК РФ.

Так, в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года в квартире по улице Гагарина обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данным пресс-службы облсуда, на теле оказалось около 30 ушибленно-рваных ран головы и лица, кровоизлияния в мягкие ткани головы и лица, оскольчатые переломы хрящей носа.

Под подозрением оказалась супруга потерпевшего. Свою вину она признала частично. По ее версии, у мужа уже были травмы, когда она вошла в ванную. Мужчина хотел ее ударить и она стала бить его лейкой в ответ. Она считает, что от ее ударов супруг не мог умереть.

Накануне, 18 октября, коллегия присяжных вынесла вердикт. Липчанку признали виновной. Решение приняли единогласно. При этом присяжные сочли, что женщина заслуживает снисхождения при назначении наказания. Каким оно будет, решат после перерыва. Тогда суд вынесет приговор.