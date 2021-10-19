Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в детсаду Липецка, где в бассейне захлебнулся ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в детском саду Липецка, где в бассейне захлебнулся 4-летний ребенок - п. "б" ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в рамках расследования осмотрели место происшествия, специалисты взяли пробы воды. Следователи также изъяли необходимую документацию, в том числе регламентирующую работу инструктора по физкультуре и организации работы бассейна и медкарту пострадавшего малыша. Кстати, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход и результаты расследования на контроль. Он поручил представить доклад о проводимом комплексе следственных действий.

Проверку проводит городской департамент образования, а также прокуратура Левобережного района Липецка. Напомним, несчастье произошло накануне, 18 октября, в детском саду №134. После занятий дети выходили из бассейна. Вдруг инструктор заметила мальчика, лежащего в воде. Она вытащила ребенка и делала ему искусственное дыхание, пока ехала скорая. Малыша доставили в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Он находился в коме. В настоящий момент его состояние оценивают как стабильно тяжелое.