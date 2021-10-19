«Открытие» - лауреат премии «Качество обслуживания и права потребителей»

Академия бизнеса – обучающий проект банка для компаний МСБ, получивший высокую оценку экспертов.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» – вручается ежегодно проектам, наиболее успешным в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Победители определяются путем голосования экспертного совета - представителей Союза потребителей РФ, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO, а также прочих экспертов потребительского рынка и сферы услуг. Лауреатами же становятся компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.

В «Открытии» подчеркивают, что полученная награда особенно ценна для команды банка, которая искренне верит: образовательный контент помогает развивать бизнес и он должен быть бесплатным и доступным.

- Всё, что мы делаем, в первую очередь, делается ради наших клиентов, предпринимателей. Мы искренне верим «Открытие» – не просто банк для бизнеса. Мы не ограничиваемся комплексным финансовым обслуживанием клиентов, а стараемся стать для них надежным партнером, - говорит Мария Зленко, руководитель проекта Академия бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», руководитель Центра развития новых каналов продаж.